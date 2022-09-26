СБУ показала главных марионеток Кремля, которые проводят "референдумы" на Донбассе

Служба безопасности Украины установила организаторов псевдореферендумов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, им сообщили о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины:

Владимиру Высоцкому, "председателю центральной избирательной комиссии ДНР";

Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии ЛНР";

Александру Кофману, "председателю общественной палаты ДНР",

Марине Филипповой, советнице главы ЛНР".

По информации СБУ, эти четверо играли ключевые роли в организации и проведении фейковых "референдумов" на востоке. В частности, Александр Кофман и Марина Филиппова причастны к созданию на оккупированных территориях фейковых структур, имитирующих общественные инициативы – так называемых "общественных палат". Они направили обращение к так называемым "главам Л/ДНР" для проведения "голосования" и предлагали немедленное присоединение регионов к России. По данным следствия, подозреваемые также причастны к проведению агитационных мероприятий для формирования благосклонного отношения местных жителей к России.

Проведение "голосования" обеспечивают так называемые "ЦИК Д/ЛНР". Представители "избиркомов" проходили обучение на специальных семинарах в Ростове-на-Дону. Владимир Высоцкий и Елена Кравченко поручили подчиненным создать "территориальные избирательные комиссии", принять порядок финансирования "избирательного" процесса из так называемых "бюджетов" псевдореспублик, а также определить порядок контроля за проведением "референдумов" со стороны силовиков оккупационной администрации ("МВД РФ", 1 и 2 армейских корпусов российской армии) и разработать порядок голосования.

В ближайшее время подозреваемые будут объявлены в розыск.

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