Росіяни обстрілювали 7 регіонів України, на Херсонщині тривають бої - звіт ОВА

руйнування на Донеччині. фото з ТГ Кириленка

Минулої доби і в ніч на 26 вересня російські окупаційні війська обстрілювали 7 областей України, активні бойові дії тривають на Херсонщині.

Джерело: звіт голів ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на ранок.

Одеська область: вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька: вночі ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, — постраждалих немає.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби.

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Дніпропетровщина: знову потерпав від ворожих обстрілів Нікопольський район, росіяни обстріляли його 9 разів. Під удар потрапили чотири громади — Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська. Попередньо — без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені майже 40 приватних будинки, понад 20 господарських споруд, 30 панелей сонячної електростанції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач.

В інших громадах зараз працюють фахівці, масштаби руйнацій з’ясовуються.

Харківщина: протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Всі постраждалі — в середньому стані.

Луганщина: протягом доби ворог обстріляв 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За ніч по позиціях захисників Луганщини завдано 14 мінометних та артилерійських обстрілів. Один раз ворог застосував авіацію.

Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Донеччина: зранку — інтенсивні обстріли Торецька. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За минулу добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Краматорськ, с.Богатир, с.Іванопілля, с.Олексіївка, с.Орлівка. Обстріли з РСЗВ "Смерч", "Град", артилерії, С-300.

За добу по області — 3 загиблих, 11 поранених цивільних.

Миколаївщина: зранку 26 вересня Миколаїв було обстріляно. За попередньою інформацією, завдано удар по промисловій зоні на околицях міста. Попередньо, — без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Також зранку ворог наносив удари по місту Очаків. Постраждалих немає.

Вночі обстрілів зазнало с. Христофорівка Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено понад 15 будинків та школа. Постраждалих попередньо немає.

Ввечері 25 вересня обстріли були в смт Березнегувате Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вчора було зафіксовано обстріли в с.Широке Широківської громади, внаслідок чого пошкоджень зазнали один двоповерховий житловий будинок та сільгосппідприємство. Зранку понеділка обстріли були поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Херсонщина: ситуація в області складна, тривають бойові дії.

За інформацією ОК "Південь", українська авіація завдала 5 ударів по двох ворожих системах ППО у Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Посилено вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи. Також знищено три пункти управління ворога, уражено місце розташування росгвардії у Херсоні, подавлено один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

Знищено склади ворожих боєприпасів в Херсонському та Бериславському районах.

Продовжується проведення псевдореферендуму про "приєднання до РФ" Херсонської області. Місцеві жителі його всіляко ігнорують. Тому озброєні окупанти юходять по домівках херсонців, аби ті "проголосували".

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

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