Россияне обстреливали 7 регионов Украины, на Херсонщине продолжаются бои - отчет ОВА

разрушения в Донецкой области. фото из ТГ Кириленко

За прошедшие сутки и в ночь на 26 сентября российские оккупационные войска обстреливали 7 областей Украины, активные боевые действия продолжаются на Херсонщине.

Источник: отчет председателей ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на утро.

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Одесская область: ночью враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе. Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры.

В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно, пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжается. Информация о последствиях уточняется.

Запорожская: ночью враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе. По предварительной информации, - пострадавших нет.

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Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В результате атаки возникли пожары. На месте событий работают спасатели и все соответствующие службы.

Днепропетровщина: снова страдал от вражеских обстрелов Никопольский район, россияне обстреляли его 9 раз. Под удар попали четыре общины - Никопольская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская. Предварительно - без погибших и раненых.

В Никополе повреждены почти 40 частных домов, более 20 хозяйственных построек, 30 панелей солнечной электростанции, трансформаторная подстанция и линии электропередач.

В других общинах сейчас работают специалисты, масштабы разрушений выясняются.

Харьковщина: в течение суток оккупанты обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 6 человек. Все пострадавшие - в среднем состоянии.

Луганщина: в течение суток враг обстрелял 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. За ночь по позициям защитников Луганщины нанесено 14 минометных и артиллерийских обстрелов. Один раз враг применил авиацию.

Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Донецкая область: утром - интенсивные обстрелы Торецка. Информация о пострадавших уточняется.

За минувшие сутки обстреляны Авдеевка, Бахмут, Торецк, Краматорск, с.Богатырь, с.Иванополье, с.Алексеевка, с.Орловка. Обстрелы из РСЗО "Смерч", "Град", артиллерии, С-300.

За сутки по области - 3 погибших, 11 раненых гражданских.

Николаевская область: утром 26 сентября Николаев был обстрелян. По предварительной информации, нанесен удар по промышленной зоне в окрестностях города. Предварительно, - без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Также утром враг наносил удары по городу Очаков. Пострадавших нет.

Ночью обстрелам подверглось с. Христофоровка Баштанской громады, в результате чего повреждено более 15 домов и школа. Пострадавших предварительно нет.

Вечером 25 сентября обстрелы были в пгт Березнеговатое Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В воскресенье были зафиксированы обстрелы в с.Широкое Широковской громады, в результате чего повреждения получили один двухэтажный жилой дом и сельхозпредприятие. Утром понедельника обстрелы были за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Херсонщина: ситуация в области сложная, продолжаются боевые действия.

По информации ОК "Юг", украинская авиация нанесла 5 ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.

Усилен огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы. Также уничтожены три пункта управления врага, поражено место расположения росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Давыдового Брода.

Уничтожены склады вражеских боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Продолжается проведение псевдореферендума о "присоединении к РФ" Херсонской области. Местные жители его всячески игнорируют. Поэтому вооруженные оккупанты ходят по домам херсонцев, чтобы те "проголосовали".

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской и Житомирской областях.

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