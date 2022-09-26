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Росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина - голова ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 вересня 2022, 14:32
Росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина - голова ОВА
ілюстративне фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському Харківської області, постраждала цивільна інфраструктура, загинула неповнолітня дівчина.

Джерело: мер міста Микола Бакшеєв у соцмережах, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Шановна громада. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото і відео влучання.

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Очікуємо більш точної інформації стосовно наслідків. Зберігайте спокій. За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін".

Деталі: Пізніше очільник міста уточнив, що в результаті ракетного удару повністю зруйновано 2 приватні будинки.

Інформація про поранених уточнюється.

Оновлено: За даними Синєгубова, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років.

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Теми: Харківська областьвійна
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