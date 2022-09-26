Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россияне нанесли ракетный удар по Первомайскому, погибла девушка - глава ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 14:32
иллюстративное фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области, пострадала гражданская инфраструктура, погибла несовершеннолетняя девушка.

Источник: мэр города Николай Бакшеев в соцсетях, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Уважаемая община. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура общины. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания.

Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен".

Детали: Позже глава города уточнил, что в результате ракетного удара полностью разрушены 2 частных дома.

Информация о раненых уточняется.

Обновлено: По данным Синегубова, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

Россияне попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога

Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Британия первая ввела санкции против РФ из-за псевдореферендумов

видео, фотоСБУ "расколола" пленного россиянина, который расстрелял гражданского в Буче

Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта

Все новости...
Харьковская область
В Балаклее восстановили электроэнергию, следующий - Изюм
СБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после издевательств вывозили в РФ
В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент
Последние новости
03:07
Аппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию
02:13
ВСУ уничтожили российскую баржу и три "Панциря" — Командование
01:30
Сноуден получил гражданство России
00:43
Сумщина: Россияне выпустили ракеты и били из САУ
23:56
фотоНад Одесской областью сбили 3 иранских дрона – ОК "Юг"
23:50
Наступление россиян на Донбассе войдет в историю, как пример убийства своих солдат – Зеленский
23:32
США готовы принимать российских уклонистов, но в индивидуальном порядке
23:26
После "Северного потока-2" внезапно нашлись неполадки и в "Северном потоке-1"
23:03
обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15
22:57
30-и послам вручили проект спецтрибунала для наказания России - Зеленский
Все новости...