Россияне нанесли ракетный удар по Первомайскому, погибла девушка - глава ОВА
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области, пострадала гражданская инфраструктура, погибла несовершеннолетняя девушка.
Источник: мэр города Николай Бакшеев в соцсетях, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Уважаемая община. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура общины. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания.
Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен".
Детали: Позже глава города уточнил, что в результате ракетного удара полностью разрушены 2 частных дома.
Информация о раненых уточняется.
Обновлено: По данным Синегубова, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет.