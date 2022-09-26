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Россияне нанесли ракетный удар по Первомайскому, погибла девушка - глава ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 14:32
Россияне нанесли ракетный удар по Первомайскому, погибла девушка - глава ОВА
иллюстративное фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области, пострадала гражданская инфраструктура, погибла несовершеннолетняя девушка.

Источник: мэр города Николай Бакшеев в соцсетях, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Уважаемая община. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура общины. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания.

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Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен".

Детали: Позже глава города уточнил, что в результате ракетного удара полностью разрушены 2 частных дома.

Информация о раненых уточняется.

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Обновлено: По данным Синегубова, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет.

Темы: Харьковская областьвойна
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