Россияне нанесли ракетный удар по Первомайскому, погибла девушка - глава ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области, пострадала гражданская инфраструктура, погибла несовершеннолетняя девушка.

Источник: мэр города Николай Бакшеев в соцсетях, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Уважаемая община. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура общины. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания.

Ожидаем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен".

Детали: Позже глава города уточнил, что в результате ракетного удара полностью разрушены 2 частных дома.

Информация о раненых уточняется.

Обновлено: По данным Синегубова, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет.