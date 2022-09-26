Гауляйтер Запорізької області Балицький вступив до партії Путіна

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області і колишній "регіонал" Євген Балицький повідомив, що став членом провладної партії РФ "Єдина Росія".

Джерело: Балицький у Telegram

Пряма мова Балицького: "Отримав партійний квиток "Єдиної Россії", який мені особисто вручив перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак".

Деталі: Балицькой додав, що отримав партквиток у Мелітополі на так званій виборчій дільниці.

У найгірших традиціях радянських часів, зрадник подякував путінської партії "за довіру".

Що було раніше:

Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал. У 2020 році він був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.