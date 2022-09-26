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Гауляйтер Запорожской области Балицкий вступил в партию Путина

Станислав ПогориловПонедельник, 26 сентября 2022, 14:56
Гауляйтер Запорожской области Балицкий вступил в партию Путина
Балицкий, скриншот

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области и бывший "регионал" Евгений Балицкий сообщил, что стал членом провластной партии РФ "Единая Россия".

Источник: Балицкий в Telegram

Прямая речь Балицкого: "Получил партийный билет "Единой России", который мне лично вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак".

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Детали: Балицкий добавил, что получил партбилет в Мелитополе на так называемом избирательном участке.

В худших традициях советских времен, предатель поблагодарил путинскую партию "за доверие".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал. У 2020 році він був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Темы: Запорожская областьвойнаУкраинаРосcия
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