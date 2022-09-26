Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія оновить принципи візової політики через росіян, які втікають від мобілізації

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 15:20

Посли ЄС у понеділок домовились доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з огляду на велику кількість росіян, які намагаються втекти від мобілізації.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Посли ЄС зустрілися у понеділок вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які рятуються від мобілізації, зазначив Джозвяк у своєму Twitter.

Реклама:

Вони домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з урахуванням національної безпеки держав-членів.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив "часткову мобілізацію" з метою призову 300 тисяч резервістів для війни з Україною. Заява Кремля призвела до того, що багато росіян вирішили втекти з країни, щоб уникнути призову. В ЄС тривають дебати щодо того, чи слід допускати громадян РФ, які ухиляються від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: мобілізаціяРосіяЄвропавізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
мобілізація
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: