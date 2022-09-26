Еврокомиссия обновит принципы визовой политики из-за россиян, бегущих от мобилизации

Послы ЕС в понедельник договорились поручить Еврокомиссии обновить руководящие принципы визовой политики в отношении России, учитывая большое количество россиян, которые пытаются убежать от мобилизации.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Послы ЕС встретились в понедельник утром, чтобы обсудить скоординированный подход к россиянам, которые спасаются от мобилизации, отметил Джозвяк в своем Twitter.

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Они договорились поручить Еврокомиссии обновить руководящие принципы визовой политики в отношении России с учетом национальной безопасности государств-членов.

Напомним, 21 сентября Путин объявил "частичную мобилизацию" с целью призыва 300 тысяч резервистов для войны с Украиной. Заявление Кремля привело к тому, что многие россияне решили бежать из страны, чтобы избежать призыва. В ЕС продолжаются дебаты относительно того, следует ли допускать граждан РФ, которые уклоняются от мобилизации.

В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".