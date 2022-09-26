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У Німеччині звільнили керівника енергокомпанії, який поїхав спостерігачем на псевдореферендум

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 15:31

У Німеччині звільнили з роботи керівника підрозділу енергетичної компанії, який поїхав на окуповані Росією українські території та був спостерігачем на псевдореферендумі.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Відповідальні наглядові ради та правління асоціації звільнили керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) у Гессені Штефана Шаллера після його суперечливої ​​поїздки в Україну.

"Це стало реакцією на його роботу як спостерігача на незаконних російських фіктивних референдумах в Україні", - йдеться в повідомленні федеральної землі Гессен.

Компанія Energie Waldeck-Frankenberg постачає електроенергію близько 90 000 домогосподарствам.

Шаллер, згідно з його приватними заявами, їздив до Запорізької області, щоб брати участь у фіктивних референдумах як "спостерігач", і таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності. Зокрема, кремлівське агентство ТАСС цитувало Шаллера в суботу і він сказав, що його перше враження таке, що все "дуже добре організовано".

Нагадаємо, троє депутатів німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) відмовилися від поїздки на окупований Донбас після різкої критики.

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Теми: референдумНімеччинаокупаціявійна
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