В Германии уволили руководителя энергокомпании, который поехал наблюдателем на псевдореферендум

В Германии уволили с работы руководителя подразделения энергетической компании, который поехал на оккупированные Россией украинские территории и был наблюдателем на псевдореферендуме.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Ответственные наблюдательные советы и правление ассоциации уволили управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) в Гессене Штефана Шаллера после его противоречивой поездки в Украину.

"Это стало реакцией на его работу в качестве наблюдателя на незаконных российских фиктивных референдумах в Украине", - говорится в сообщении федеральной земли Гессен.

Компания Energie Waldeck-Frankenberg поставляет электроэнергию около 90 000 домохозяйствам.

Шаллер, согласно его частным заявлениям, ездил в Запорожскую область, чтобы участвовать в фиктивных референдумах в качестве "наблюдателя", и таким образом помог придать голосованию видимость легитимности. В частности, кремлевское агентство ТАСС цитировало Шаллера в субботу и он сказал, что его первое впечатление такое, что все "очень хорошо организовано".

Напомним, трое депутатов немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) отказались от поездки на оккупированный Донбасс после резкой критики.