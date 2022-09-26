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В Германии уволили руководителя энергокомпании, который поехал наблюдателем на псевдореферендум

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 15:31

В Германии уволили с работы руководителя подразделения энергетической компании, который поехал на оккупированные Россией украинские территории и был наблюдателем на псевдореферендуме.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Ответственные наблюдательные советы и правление ассоциации уволили управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) в Гессене Штефана Шаллера после его противоречивой поездки в Украину.

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"Это стало реакцией на его работу в качестве наблюдателя на незаконных российских фиктивных референдумах в Украине", - говорится в сообщении федеральной земли Гессен.

Компания Energie Waldeck-Frankenberg поставляет электроэнергию около 90 000 домохозяйствам.

Шаллер, согласно его частным заявлениям, ездил в Запорожскую область, чтобы участвовать в фиктивных референдумах в качестве "наблюдателя", и таким образом помог придать голосованию видимость легитимности. В частности, кремлевское агентство ТАСС цитировало Шаллера в субботу и он сказал, что его первое впечатление такое, что все "очень хорошо организовано".

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Напомним, трое депутатов немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) отказались от поездки на оккупированный Донбасс после резкой критики.

Темы: референдумГерманияоккупациявойна
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