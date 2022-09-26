Туреччина працює над можливістю переговорів Зеленського і Путіна - МЗС

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив у понеділок, що Туреччина продовжує свої зусилля задля зближення президентів Росії та України для початку дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це він сказав на пресконференції в Токіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"У війні немає переможця. Щоб закінчити цю війну, швидше за все доведеться повернутись за стіл переговорів, як тільки обидві сторони це усвідомлять. Має бути справедливий мир, особливо для України. Окуповані території – це територія України", - сказав Чавушоглу.

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Він додав, що "лідерів, які хочуть продовження війни, також треба переконати".

"Ми, як Туреччина, не втрачаємо надії, ми продовжимо наші зусилля. Наш президент продовжить контакти з Путіним та Зеленським, аби об'єднати двох лідерів, щоб забезпечити ухвалення рішень на рівні лідерів. Весь світ сплачує ціну війни", - додав Чавушоглу.

Минулого тижня Чавушоглу заявив, що рішення Путіна про мобілізацію не наближає закінчення війни.

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Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

Між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.