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Турция работает над возможностью переговоров Зеленского и Путина – МИД

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 16:12

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция продолжает свои усилия для сближения президентов России и Украины для начала дипломатических переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Токио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"В войне нет победителя. Чтобы закончить эту войну, скорее всего, придется вернуться за стол переговоров, как только обе стороны это осознают. Должен быть справедливый мир, особенно для Украины. Оккупированные территории - это территория Украины", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что "лидеров, которые хотят продолжения войны, также надо убедить".

"Мы, как Турция, не теряем надежды, мы продолжим наши усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским, чтобы объединить двух лидеров, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров. Весь мир платит цену войны", - добавил Чавушоглу.

На прошлой неделе Чавушоглу заявил, что решение Путина о мобилизации не приближает окончание войны.

Министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и угрожает углублению нестабильности.

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Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

Темы: ПутинЗеленскийТурциявойна
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