Угорщина не підтримає жодних санкцій проти Росії у сфері атомної енергетики - Сійярто

Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", — сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.

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За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.

Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.

Сійярто додав, ЄС "вже рухається до рецесії" після того, як санкції порушили ланцюжки постачання енергії зі сходу на захід. За його словами, новий реактор, будівництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року, потрібен для "захисту нашого суверенітету".

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Раніше Сійярто заявив, що європейські інститути своїми діями нібито перешкоджають співпраці Будапешта й Москви в межах атомної електростанції "Пакш".

Нагадаємо, Сійярто став єдиним міністром із країн ЄС, який зустрівся із главою МЗС РФ Сєргеєм Лавровим на Генасамблеї ООН. Після переговорів він заявив, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу.