Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина не підтримає жодних санкцій проти Росії у сфері атомної енергетики - Сійярто

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 15:55

Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", — сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.

За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.

Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.

Сійярто додав, ЄС "вже рухається до рецесії" після того, як санкції порушили ланцюжки постачання енергії зі сходу на захід. За його словами, новий реактор, будівництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року, потрібен для "захисту нашого суверенітету".

Раніше Сійярто заявив, що європейські інститути своїми діями нібито перешкоджають співпраці Будапешта й Москви в межах атомної електростанції "Пакш".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Сійярто став єдиним міністром із країн ЄС, який зустрівся із главою МЗС РФ Сєргеєм Лавровим на Генасамблеї ООН. Після переговорів він заявив, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу.

Теми: УгорщинаРосіясанкціїенергетика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ВІДЕОАпарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію

Сноуден отримав громадянство Росії

оновленоУ Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17

Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу

Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги

Британія перша запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

Усі новини...
Угорщина
Глава МЗС Угорщини поскаржився, що в ЄС заважають їхній співпраці з Росією в атомній енергетиці
Угорщина не буде обмежувати видачу віз росіянам – глава МЗС
В ЄС прокоментували переговори Сійярто і Лаврова: у зустрічах з росіянами немає сенсу
Останні новини
05:29
РФ випустила ракети по Запоріжжю, є влучання
04:45
Росіяни двічі обстріляли Миколаїв, пошкоджені будинки та магазини
04:00
Блінкен: США готові співпрацювати з новим урядом Італії для підтримки України
03:07
ВІДЕОАпарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію
02:13
ЗСУ знищили російську баржу і три "Панцирі" — Командування
01:30
Сноуден отримав громадянство Росії
00:43
Сумщина: Росіяни випустили ракети і гатили з САУ
23:56
фотоНад Одещиною збили 3 іранські дрони – ОК "Південь"
23:50
Наступ росіян на Донеччині увійде в історію, як приклад убивства своїх солдатів – Зеленський
23:32
США готові приймати російських ухилянтів, але в індивідуальному порядку
Усі новини...