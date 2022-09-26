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Венгрия не поддержит никаких санкций против России в сфере атомной энергетики – Сийярто

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 15:55

Венгрия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против России, которые могут прервать поставки ядерной энергии.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы никогда не поддерживали и никогда не будем поддерживать никаких санкций, которые ставят под угрозу наши ядерные инвестиции, прямо или косвенно", - сказал Сийярто в Международном агентстве по атомной энергии в Вене.

По его словам, Венгрия будет против санкций против России, которые повлияют на инженерные, строительные и информационные технологии, необходимые для реактора вблизи города Пакш.

Контролируемый государством российский атомный гигант "Росатом" заключил контракт на строительство нового реактора в Венгрии, который, как ожидается, начнет работать до 2030 года.

Сийярто добавил, ЕС "уже движется к рецессии" после того, как санкции нарушили цепочки поставок энергии с востока на запад. По его словам, новый реактор, строительство которого, как ожидается, начнется в следующем году, нужен для "защиты нашего суверенитета".

Ранее Сийярто заявил, что европейские институты своими действиями якобы препятствуют сотрудничеству Будапешта и Москвы в рамках атомной электростанции "Пакш".

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Напомним, Сийярто стал единственным министром из стран ЕС, который встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. После переговоров он заявил, что не поддерживает новых санкций Евросоюза.

Темы: ВенгрияРосcиясанкцииэнергетика
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