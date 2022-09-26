Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия не поддержит никаких санкций против России в сфере атомной энергетики – Сийярто

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 15:55

Венгрия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против России, которые могут прервать поставки ядерной энергии.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы никогда не поддерживали и никогда не будем поддерживать никаких санкций, которые ставят под угрозу наши ядерные инвестиции, прямо или косвенно", - сказал Сийярто в Международном агентстве по атомной энергии в Вене.

Реклама:

По его словам, Венгрия будет против санкций против России, которые повлияют на инженерные, строительные и информационные технологии, необходимые для реактора вблизи города Пакш.

Контролируемый государством российский атомный гигант "Росатом" заключил контракт на строительство нового реактора в Венгрии, который, как ожидается, начнет работать до 2030 года.

Сийярто добавил, ЕС "уже движется к рецессии" после того, как санкции нарушили цепочки поставок энергии с востока на запад. По его словам, новый реактор, строительство которого, как ожидается, начнется в следующем году, нужен для "защиты нашего суверенитета".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Сийярто заявил, что европейские институты своими действиями якобы препятствуют сотрудничеству Будапешта и Москвы в рамках атомной электростанции "Пакш".

Напомним, Сийярто стал единственным министром из стран ЕС, который встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. После переговоров он заявил, что не поддерживает новых санкций Евросоюза.

Темы: ВенгрияРосcиясанкцииэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Венгрия
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: