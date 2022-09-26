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На Житомирщині скоротили комендантську годину

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 вересня 2022, 16:38
Фото: пресслужба Житомирської ОВА

З 26 вересня в Житомирській області скорочують комендантську годину, вона триватиме з 24:00 до 5:00.

Джерело: пресслужба Житомирської ОВА

Дослівно: "За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку".

Деталі: Громадянам нагадали, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та ті, хто має спеціальну перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.

Що було раніше: З травня комендантська година в Житомирські області діяла з 23:00 до 05:00.

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Теми: Житомирщинакомендантська годинавійна
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