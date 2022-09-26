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На Житомирщине сократили комендантский час

Станислав ПогориловПонедельник, 26 сентября 2022, 16:38
На Житомирщине сократили комендантский час
Фото: пресс-служба Житомирской ОВА

С 26 сентября в Житомирской области сокращают комендантский час, он будет продлится с 24:00 до 5:00.

Источник: пресс-служба Житомирской ОВА

Дословно: "По решению Совета обороны Житомирщины с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час на Житомирщине будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра".

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Детали: Гражданам напомнили, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и те, кто имеет специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности.

Что предшествовало: С мая комендантский час в Житомирской области действовал с 23:00 до 05:00.

Темы: Житомирская областькомендантский часвойна
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