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"Згуртуватись перед загрозою НАТО": росЗМІ розповіли про нові методички з Кремля

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 17:08
Згуртуватись перед загрозою НАТО: росЗМІ розповіли про нові методички з Кремля
Фото із відкритих джерел

Російській пропаганді розіслали нові методички щодо висвітлення мобілізації і війни з Україною.

Джерело: видання Meduza, яке посилається на методички, які розіслали з Кремля державним провладним російським ЗМІ

Дослівно: "У документі йдеться про те, що Росія перемагала у війнах… лише коли її мешканці вважали, що йде "війна народна". Тому, роблять висновок укладачі методички, зараз до росіян слід донести одну головну тезу: "Народ Росії має згуртуватися перед загрозою НАТО". За твердженням Кремля, альянс має намір "розчленувати та пограбувати" Росію".

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Деталі: Також пропонується наголошувати, що лінія фронту складає більше 1000 км і тому не варто звалювати весь "тягар війни" на контрактників і "народні міліції Донбасу".

Ще однією причиною масового відправлення людей на фронт автори пропонують називати обстріли російських прикордонних територій та анексованого у 2014 році Криму: "З нами вже зараз воюють на нашій території. Ми вже не лише "своїх не кидаємо", ми захищаємо себе".

Пропонується наголошувати, що "Росія воює не з Україною, а з НАТО" і що "Захід заборонив Києву вести переговори із Росією".

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Окремий акцент Кремль просить зробити на тому, що мобілізація нібито торкнеться лише "1% від облікового складу військовозобов'язаних". Мобілізація називається "мінімальною", а укладачі методички наголошують, що закликатимуть лише "досвідчених чоловіків, що відслужили".

Видання вказує, що окрім державних каналів влада використовує для пропаганди блогерів, регіональні пабліки в соцмережах. Розповсюджуються повідомлення, які мають переконати що мобілізація буде мати мінімальний характер і стосуватиметься виключно людей із військовим досвідом.

За словами двох близьких до АП співрозмовників Медузи, все це, за задумом Кремля, має протистояти негативній реакції росіян на мобілізацію. Крім того, російська влада хоче "перенаправити гнів" мобілізованих та їхніх близьких на військкомати.

Теми: РосіяпропагандаНАТО
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