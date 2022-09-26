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"Объединиться перед угрозой НАТО": росСМИ рассказали о новых методичках из Кремля

"Украинская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 17:08
Фото из открытых источников

Русской пропаганде разослали новые методы по освещению мобилизации и войны с Украиной.

Источник: издание Meduza, ссылающееся на методички, разосланные из Кремля государственным провластным российским СМИ

Дословно: "В документе говорится, что Россия побеждала в войнах "только всем миром" — и только когда ее жители считали, что идет "война народная". Поэтому, делают вывод составители методички, сейчас до россиян следует донести один главный тезис: "Народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО". По утверждению Кремля, альянс намерен "расчленить и разграбить" Россию".

Детали: Также предлагается подчеркивать, что линия фронта составляет более 1000 км и поэтому не стоит сваливать всю "тяжесть войны" на контрактников и "народные милиции Донбасса".

Еще одной причиной массового отправления людей на фронт авторы предлагают называть обстрелы российских приграничных территорий и аннексированного в 2014 году Крыма: "С нами уже сейчас воюют на нашей территории. Мы уже не только „своих не бросаем", мы защищаем себя".

Предлагается подчеркивать, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО и что Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией.

Отдельный акцент Кремль просит сделать на том, что мобилизация якобы затронет только "1% от списочного состава военнообязанных". Мобилизация называется "минимальной", а составители методички подчеркивают, что призывать будут только "опытных отслуживших мужчин".

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Издание указывает, что кроме государственных каналов власти используют для пропаганды блоггеров региональные паблики в соцсетях. Распространяются сообщения, которые должны убедить, что мобилизация будет носить минимальный характер и будет касаться исключительно людей с боевым опытом.

По словам двух близких к АП собеседников "Медузы", все это по замыслу Кремля должно противостоять негативной реакции россиян на мобилизацию. Кроме того, российские власти хотят "перенаправить гнев" мобилизованных и их близких на военкоматы.

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Темы: РосcияпропагандаНАТО
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