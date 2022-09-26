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Британія перша запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 17:42
Британія перша запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми
Джеймс Клеверлі, Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в понеділок оголосив про запровадження 92 санкцій у відповідь на фіктивні референдуми, які Росія організувала в чотирьох регіонах України в порушення міжнародного права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду.

"Фіктивні референдуми, проведені під дулом пістолета, не можуть бути вільними або справедливими, і ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони відповідають чіткій схемі насильства, залякування, тортур та примусових депортацій на захоплених Росією територіях України", – наголосив глава Форин-офісу.

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За його словами, санкції Британії "спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму".

Зокрема Лондон вніс до санкційних списків 33 чиновників та колабораціоністів, які перебувають у тимчасово окупованих регіонах України, зокрема главу "уряду Херсона" Сєрґєя Єлісєєва, "міністра освіти і науки ЛНР" Івана Кусова, главу "уряду Запоріжжя" Євґєнія Баліцкого і заступника "глави ДНР" Євґєнія Солнцева.

Також під санкції потрапила агенція IMA Consulting, яку називають "улюбленим піар-агентством Путіна" і якій було доручено керувати публічними кампаніями для просування фейкових референдумів.

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Обмеження торкнулися і російської компанії "Гознак", "відомої своєю монополією на виготовлення "десятків мільйонів" державних документів, зокрема прискорених паспортів на тимчасово окупованих територіях України".

У санкційному списку Британії також з’явилися олігархи Год Нісанов та Зарах Ілієв ("королі російської нерухомості", які володіють та контролюють групу компаній "Київська площа"), Іскандер Махмудов (президент і засновник Уральської гірничо-металургійної компанії), Іґорь Макаров (президент і власник міжнародної групи ARETI, великого інвестора в нафтогазовому секторі).

Крім того, обмеження були запроваджені проти 23 членів ради директорів та правління "Газпромбанка", 16 членів наглядової ради й правління "Сбербанка" та його керівництва і 10 керівників "Совкомбанка".

За даними британського уряду, станом на сьогодні він запровадив санкції проти понад 1200 фізичних та понад 120 юридичних осіб із Росії, зокрема понад 120 олігархів, сукупний світовий статок яких, за оцінками, перевищує 130 мільярдів фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС почали консультації щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за агресивну війну проти України.

Теми: Велика БританіяРосіясанкціїреферендум
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