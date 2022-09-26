Британия первая ввела санкции против РФ из-за псевдореферендумов

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник объявил о введении 92 санкций в ответ на фиктивные референдумы, которые Россия организовала в четырех регионах Украины в нарушение международного права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства.

"Фиктивные референдумы, проведенные под дулом пистолета, не могут быть свободными или справедливыми, и мы никогда не признаем их результаты. Они соответствуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и принудительных депортаций на захваченных Россией территориях Украины", - подчеркнул глава Форин-офиса.

По его словам, санкции Британии "направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, которые продолжают поддерживать агрессивную войну российского режима".

В частности, Лондон внес в санкционные списки 33 чиновников и коллаборационистов, которые находятся во временно оккупированных регионах Украины, в частности главу "правительства Херсона" Сергея Елисеева, "министра образования и науки ЛНР" Ивана Кусова, главу "правительства Запорожья" Евгения Балицкого и заместителя "главы ДНР" Евгения Солнцева.

Также под санкции попало агентство IMA Consulting, которое называют "любимым пиар-агентством Путина" и которому было поручено руководить публичными кампаниями для продвижения фейковых референдумов.

Ограничения коснулись и российской компании "Гознак", "известной своей монополией на изготовление "десятков миллионов" государственных документов, в том числе ускоренных паспортов на временно оккупированных территориях Украины".

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В санкционном списке Британии также появились олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев ("короли российской недвижимости", которые владеют и контролируют группу компаний "Киевская площадь"), Искандер Махмудов (президент и основатель Уральской горно-металлургической компании), Игорь Макаров (президент и владелец международной группы ARETI, крупного инвестора в нефтегазовом секторе).

Кроме того, ограничения были введены против 23 членов совета директоров и правления "Газпромбанка", 16 членов наблюдательного совета и правления "Сбербанка" и его руководства и 10 руководителей "Совкомбанка".

По данным британского правительства, по состоянию на сегодня оно ввело санкции против более 1200 физических и более 120 юридических лиц из России, в том числе более 120 олигархов, совокупное мировое состояние которых, по оценкам, превышает 130 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что страны ЕС начали консультации по восьмому пакету санкций против России за агрессивную войну против Украины.