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З РФ не випускають чоловіків: вимагають довідку з військкомату – росЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 26 вересня 2022, 17:50
З РФ не випускають чоловіків: вимагають довідку з військкомату – росЗМІ
кордон РФ з Грузією

У Тюменському аеропорту підтвердили, що російські прикордонники отримують списки невиїзних призовників з військкоматів і забороняють їм виїзд з території РФ.

Джерело: "Настоящее время"The Bell

Дослівно: "Військкомат у прикордонне управління надає списки громадян, яким обмежено виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян необхідна довідка - дозвіл на виїзд від військкомату за місцем приписки громадянина".

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Деталі: Про це заявили у пресслужбі аеропорту "Рощино" порталу "72″.

При виїзді за кордон тим, хто потрапив у списки, буде потрібна довідка з військкомату.

Раніше видання The Bell із посиланням на джерела в авіагалузі повідомило, що в аеропортах почали забороняти виїзд чоловікам за списками з військкоматів.

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Нібито у прикордонні переходи в аеропортах надійшли списки тих, хто підлягає мобілізації, за ними вже перевіряють чоловіків призовного віку, що виїжджають, деяким відмовляють у виїзді.

Зазначається, що йдеться не про всіх військовозобов'язаних, а про людей, на яких уже виписано повістки або мобілізаційні приписи.

Джерело в одному з московських аеропортів сказало, що в його аеропорту за минулу добу не пройшли кордон 20 чоловіків призовного віку.

Джерело в іншому аеропорту сказало, що перші заборони на підставі розпоряджень військкоматів почали надходити в ніч із п'ятниці на суботу, у неділю їх стало більше.

Теми: Росіямобілізаціякордонвійна
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