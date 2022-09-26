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Из РФ не выпускают мужчин: требуют справку из военкомата – росСМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 17:50
Из РФ не выпускают мужчин: требуют справку из военкомата – росСМИ
граница РФ с Грузией

В российском Тюменском аэропорту подтвердили, что российские пограничники получают списки невыездных призывников из военкоматов и запрещают им выезд с территории РФ. 

Источник: "Настоящее время"The Bell

Дословно: "Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата по месту приписки гражданина".

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Детали: Об этом заявили в пресс-службе аэропорта "Рощино" порталу "72″.

При выезде за границу попавшим в списки будет нужна справка из военкомата.

Раннее издание The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщило, что в аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов.

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Якобы на погранпереходы в аэропортах поступили списки подлежащих мобилизации, по ним уже проверяют выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым отказывают в выезде.

Отмечается, что речь не о всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.

Источник в одном из московских аэропортов сказал, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста.

Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Темы: Росcиямобилизацияграницавойна
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