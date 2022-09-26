Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Из РФ не выпускают мужчин: требуют справку из военкомата – росСМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 17:50
граница РФ с Грузией

В российском Тюменском аэропорту подтвердили, что российские пограничники получают списки невыездных призывников из военкоматов и запрещают им выезд с территории РФ. 

Источник: "Настоящее время"The Bell

Дословно: "Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата по месту приписки гражданина".

Детали: Об этом заявили в пресс-службе аэропорта "Рощино" порталу "72″.

При выезде за границу попавшим в списки будет нужна справка из военкомата.

Раннее издание The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщило, что в аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов.

Якобы на погранпереходы в аэропортах поступили списки подлежащих мобилизации, по ним уже проверяют выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым отказывают в выезде.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что речь не о всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.

Источник в одном из московских аэропортов сказал, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста.

Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Росcиямобилизацияграницавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВИДЕОАппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

Сноуден получил гражданство России

обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

Россияне попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога

Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Британия первая ввела санкции против РФ из-за псевдореферендумов

Все новости...
Росcия
Сноуден получил гражданство России
Сумщина: Россияне выпустили ракеты и били из САУ
Наступление россиян на Донбассе войдет в историю, как пример убийства своих солдат – Зеленский
Последние новости
07:20
В Литве на фоне мобилизации в РФ решили усилить госграницу
06:37
Сводка Генштаба: Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд
05:29
РФ выпустила ракеты по Запорожью, есть попадания
04:45
Россияне дважды обстреляли Николаев, повреждены дома и магазины
04:00
Блинкен: США готовы сотрудничать с новым правительством Италии для поддержки Украины
03:07
ВИДЕОАппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию
02:13
ВСУ уничтожили российскую баржу и три "Панциря" — Командование
01:30
Сноуден получил гражданство России
00:43
Сумщина: Россияне выпустили ракеты и били из САУ
23:56
фотоНад Одесской областью сбили 3 иранских дрона – ОК "Юг"
Все новости...