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У трубі "Північного потоку-2" раптово впав тиск: "Десь має бути дірка"

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 18:09

У ніч на понеділок в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

Про це повідомили німецькі медіа з посиланням на агентство DPA, пише "Європейська правда".

Відзначається, що у трубі А було виявлено втрату тиску, про що негайно було поінформовано відповідальні військово-морські органи влади Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії, повідомив представник оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Ульріх Ліссек. Наразі невідомо, що стало причиною падіння тиску.

Ліссек заявив агентству, що "десь має бути дірка, тільки ніхто не знає, де". Не виключено, що газ просочується у прибережній зоні. 

Розслідувати причини падіння тиску Nord Stream 2 AG дуже складно: діють санкції, співробітників майже немає, а кошти заморожені.

За словами Ліссека, у Любміні, на місці виходу трубопроводу в Німеччині, немає персоналу Nord Stream 2 AG.

Міністерство економіки оголосило в Берліні, що причини та точні факти інциденту ще не зрозумілі. "Наразі ми зв'язуємося з відповідною владою, щоб прояснити це питання", - сказала прессекретар. 

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Досі з'ясовується, чи стався інцидент у територіальних водах Німеччини.

Подвійна нитка газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1230 км проходить з Росії через Балтійське море до Німеччини. 

Вона добудована та заправлена ​​газом, але ніколи не імпортувала газ.

Федеральний уряд Німеччини призупинив процес затвердження завершеноого газопроводу у лютому, незадовго до нападу Росії на Україну.

Зараз Німеччина, за даними ЗМІ, обмірковує експропріацію частини "Північного потоку-2".

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Теми: Північний потік-2газ
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