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В трубе "Северного потока-2" внезапно упало давление: "Где-то должна быть дыра"

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 18:09

В ночь на понедельник в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления.

Об этом сообщили немецкие медиа со ссылкой на агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в трубе А была обнаружена потеря давления, о чем немедленно были проинформированы ответственные военно-морские органы власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, сообщил представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Пока неизвестно, что стало причиной падения давления.

Лиссек заявил агентству, что "где-то должна быть дыра, только никто не знает, где". Не исключено, что газ проникает в прибрежную зону.

Расследовать причины падения давления Nord Stream 2 AG очень сложно: действуют санкции, сотрудников почти нет, а средства компании заморожены.

По словам Лиссека, в Любмине на месте выхода трубопровода в Германии нет персонала Nord Stream 2 AG.

Министерство экономики объявило в Берлине, что причины и точные факты инцидента еще не ясны. "Сейчас мы связываемся с соответствующей властью, чтобы прояснить этот вопрос", - сказала пресс-секретарь.

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До сих пор выясняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.

Двойная нить газопровода "Северный поток-2" протяженностью 1230 км проходит из России через Балтийское море в Германию.

Она достроена и заправлена ​​газом, но никогда не импортировала газ.

Федеральное правительство Германии приостановило процесс утверждения завершенного газопровода в феврале, незадолго до нападения России на Украину.

Сейчас Германия, по данным СМИ, обдумывает экспроприацию части "Северного потока-2".

Темы: Северный поток-2газ
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