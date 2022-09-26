ФСБ затримала японського консула за начебто "збір секретних даних"
Понеділок, 26 вересня 2022, 18:32
Федеральна служба безпеки Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: У ФСБ заявили, що дипломата затримали начебто на місці злочину "при отриманні за грошову винагороду відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї".
Консула оголосили персоною нон грата, а японській стороні заявлено протест.
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