ФСБ затримала японського консула за начебто "збір секретних даних"

Федеральна служба безпеки Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: У ФСБ заявили, що дипломата затримали начебто на місці злочину "при отриманні за грошову винагороду відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї".

Консула оголосили персоною нон грата, а японській стороні заявлено протест.