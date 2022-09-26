ФСБ задержала японского консула за якобы "сбор секретных данных"

Федеральная служба безопасности России задержала консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В ФСБ заявили, что дипломата задержали якобы на месте преступления " при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

Консула объявили персоной нон грата, а японской стороне заявлен протест.