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Стало відоме місце розгерметизації "Північного потоку-2"

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 18:49

Оператор газопроводу "Північний потік-2" підтвердив дані данського регулятора про те, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії. 

Про це заявили у компанії Nord Stream 2 AG, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"У взаємодії з береговими службами встановлено, що надзвичайна подія сталася в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнхольма. Береговими службами з міркувань безпеки встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль", - йдеться в повідомленні компанії.

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Морське управління Данії повідомило, що витік, ймовірно, розташований біля берегів Борнхольма, одразу за межами територіальних вод країни, у винятковій економічній зоні Данії.

Морським суднам порадили обходити район витоку газу за п'ять миль.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії. 

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Подвійна нитка газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1230 км проходить з Росії через Балтійське море до Німеччини. 

Вона добудована та заправлена ​​газом, але ніколи не імпортувала газ.

Федеральний уряд Німеччини призупинив процес затвердження завершеноого газопроводу у лютому, незадовго до нападу Росії на Україну.

Зараз Німеччина, за даними ЗМІ, обмірковує експропріацію частини "Північного потоку-2".

Теми: Північний потік-2
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