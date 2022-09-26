Стало известно место разгерметизации "Северного потока-2"

Оператор газопровода "Северный поток-2" подтвердил данные датского регулятора о том, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.

Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что чрезвычайное событие произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами по соображениям безопасности установлена ​​охранная зона радиусом 5 морских миль", - говорится в сообщении компании.

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Морское управление Дании сообщило, что утечка, вероятно, расположена у берегов Борнхольма, сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании.

Морским судам посоветовали обходить район утечки газа в пяти милях.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О случившемся были проинформированы береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

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Двойная нить газопровода "Северный поток-2" протяженностью 1230 км проходит из России через Балтийское море в Германию.

Она достроена и заправлена ​​газом, но никогда не импортировала газ.

Федеральное правительство Германии приостановило процесс утверждения завершенного газопровода в феврале, незадолго до нападения России на Украину.

Сейчас Германия, по данным СМИ, обдумывает экспроприацию части "Северного потока-2".