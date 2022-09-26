Захисники відбили всі атаки ворога і знищили 3 склади із боєприпасами – Генштаб

З початку доби українські захисники відбили 8 атак ворога і знищили 3 склади з боєприпасами окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

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Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі."

Деталі: Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Українська авіація завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

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Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

Водночас, існує загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу противник завдав 2 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 7 обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

На Слобожанському, Бахмутському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Окупанти продовжують проведення так званих "референдумів" на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України.

Ворог посилює фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України.