Защитники отбили все атаки врага и уничтожили 3 склада с боеприпасами - Генштаб

С начала суток украинские защитники отбили 8 атак врага и уничтожили 3 склада с боеприпасами оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

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Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре."

Детали: В течение суток украинские воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Украинская авиация нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиции бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

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Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

В то же время, существует угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За текущие сутки противник нанес 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 7 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал ударные БпЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого воздействия оккупантов пострадало 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусеевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.

На Слобожанском, Бахмутском, Краматорском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Оккупанты продолжают проведение так называемых "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины.