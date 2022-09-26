Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Защитники отбили все атаки врага и уничтожили 3 склада с боеприпасами - Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 19:04
фото: Генштаб

С начала суток украинские защитники отбили 8 атак врага и уничтожили 3 склада с боеприпасами оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре."

Детали:  В течение суток украинские воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Украинская авиация нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиции бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, существует угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За текущие сутки противник нанес 2 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 7 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал ударные БпЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого воздействия оккупантов пострадало 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусеевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков.

На Слобожанском, Бахмутском, Краматорском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Оккупанты продолжают проведение так называемых "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВИДЕОАппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

Сноуден получил гражданство России

обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

Россияне попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога

Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Британия первая ввела санкции против РФ из-за псевдореферендумов

Все новости...
Генштаб
Россияне за сутки потеряли 15 танков, 4 вертолета и 500 военных
Россия закрыла Ростовскую область на въезд и выезд – Генштаб ВСУ
Россияне направляют мобилизованных без подготовки на линию соприкосновения – Генштаб
Последние новости
08:52
Лидер "Зеленых" Франции подал в отставку после обвинений экс-партнерши в психологическом насилии
08:45
Россияне ударили по центру Николаева "Смерчем", били по Очакову
08:21
В Грузии расследовали сообщение о передаче РФ данных грузин, воюющих в Украине
07:40
фотоРоссияне выпустили почти 90 снарядов по Днепропетровской области
07:20
В Литве на фоне мобилизации в РФ решили усилить госграницу
06:37
Сводка Генштаба: Оккупированная часть Херсонщины полностью закрыта на выезд
05:29
РФ выпустила ракеты по Запорожью, есть попадания
04:45
Россияне дважды обстреляли Николаев, повреждены дома и магазины
04:00
Блинкен: США готовы сотрудничать с новым правительством Италии для поддержки Украины
03:07
ВИДЕОАппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию
Все новости...