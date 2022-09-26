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Молдова не може покладатися лише на нейтральний статус - радник Санду

Понеділок, 26 вересня 2022, 19:18

Молдова більше не може покладатися лише на свій нейтральний статус і повинна нарощувати свою оборонну військову міць, заявив радник президентки Маї Санду у сфері національної оборони та безпеки Дорін Речан.

Заяву Речана наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Молдова більше не може покладатися виключно на інструменти зовнішньої політики, одним з яких є її нейтральний статус, для забезпечення стабільності держави", - сказав Дорін Речан.

Він додав, що "Молдова повинна почати роботу над підвищенням свого оборонного потенціалу".

"Влада повинна отримати свідому підтримку громадян, які повинні розуміти, що це критично важливо для виживання держави", - додав він, закликаючи виділити кошти на це завдання.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, цього року виділила на оборону трохи більше 1 мільярда леїв – або 0,45% ВВП.

Цього року Молдова подала заявку на членство в Європейському Союзі та рішуче засудила вторгнення Росії в Україну.

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21 вересня Санду скликала Вищу раду безпеки, щоб обговорити ризики, спричинені оголошеною в Росії частковою мобілізацією. 

У вересні у Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії і США.

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Теми: МолдоваНАТО
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