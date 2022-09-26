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Молдова не може покладатися лише на нейтральний статус - радник Санду

Понеділок, 26 вересня 2022, 19:18

Молдова більше не може покладатися лише на свій нейтральний статус і повинна нарощувати свою оборонну військову міць, заявив радник президентки Маї Санду у сфері національної оборони та безпеки Дорін Речан.

Заяву Речана наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Молдова більше не може покладатися виключно на інструменти зовнішньої політики, одним з яких є її нейтральний статус, для забезпечення стабільності держави", - сказав Дорін Речан.

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Він додав, що "Молдова повинна почати роботу над підвищенням свого оборонного потенціалу".

"Влада повинна отримати свідому підтримку громадян, які повинні розуміти, що це критично важливо для виживання держави", - додав він, закликаючи виділити кошти на це завдання.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, цього року виділила на оборону трохи більше 1 мільярда леїв – або 0,45% ВВП.

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Цього року Молдова подала заявку на членство в Європейському Союзі та рішуче засудила вторгнення Росії в Україну.

21 вересня Санду скликала Вищу раду безпеки, щоб обговорити ризики, спричинені оголошеною в Росії частковою мобілізацією. 

У вересні у Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії і США.

Теми: МолдоваНАТО
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