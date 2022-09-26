Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова не может полагаться только на нейтральный статус – советник Санду

Понедельник, 26 сентября 2022, 19:18

Молдова больше не может полагаться только на свой нейтральный статус и должна наращивать свою военную мощь, заявил советник президента Майи Санду в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан.

Заявление Речана приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является ее нейтральный статус для обеспечения стабильности государства", - сказал Дорин Речан.

Реклама:

Он добавил, что "Молдова должна начать работу по повышению своего оборонного потенциала".

"Власти должны получить сознательную поддержку граждан, которые должны понимать, что это критически важно для выживания государства", - добавил он, призывая выделить средства на эту задачу.

Молдова, одна из беднейших стран Европы, в этом году выделила на оборону чуть более 1 миллиарда леев – или 0,45% ВВП.

ВИДЕО ДНЯ

В этом году Молдова подала заявку на членство в Европейском Союзе и решительно осудила вторжение России в Украину.

21 сентября Санду созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в России частичной мобилизацией.

В сентябре в Молдове начались военные учения с участием сил Румынии и США.

Темы: МолдоваНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: