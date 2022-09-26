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Міноборони РФ запевняє, що не обмежуватиме пересування росіян під час мобілізації

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 19:39
Міноборони РФ запевняє, що не обмежуватиме пересування росіян під час мобілізації
Фото ілюстративне

Російське міноборони заявило, що нібито не буде обмежувати пересування громадян у зв’язку із мобілізацією.  

Джерело: повідомлення Міноборони РФ,

Дослівно: "В умовах проведення в Російській Федерації часткової мобілізації обмежень на пересування громадян не передбачається".

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Деталі: У повідомленні не вказується, чи йде мова про пересування між суб’єктами федерації, чи про виїзд за кордон РФ.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що на кордонах, де зараз скопилася велика кількість росіян, почастішали випадки, що прикордонники не випускають з країни чоловіків, яких можуть мобілізувати.   

Теми: Росіявійнаарміямобілізація
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