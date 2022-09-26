Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ уверяет, что не будет ограничивать передвижение россиян во время мобилизации

"Украинская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 19:39
Фото иллюстративное

Российское Минобороны заявило, что якобы не будет ограничивать передвижение граждан в связи с мобилизацией. 

Источник: сообщение Минобороны РФ,

Дословно: " В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается".

Детали: В сообщении не указывается, идет ли речь о передвижении между субъектами федерации, или о выезде за границу РФ.

В то же время российские СМИ сообщают, что на границах, где сейчас скопилось большое количество россиян, участились случаи, что пограничники не выпускают из страны мужчин, которых могут мобилизовать.  

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Росcиявойнаармиямобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ

ВИДЕОАппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

Сноуден получил гражданство России

обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

Россияне попали ракетой Х-59 в аэропорт Кривого Рога

Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Все новости...
Росcия
СМИ: Международные наблюдатели на "референдумах" оказались путинолюбами и пропагандистами
Из РФ не выпускают мужчин: требуют справку из военкомата – росСМИ
На Кавказе снова начались митинги против мобилизации
Последние новости
09:59
Чехия вводит пограничный контроль со Словакией для предотвращения нелегальной миграции
09:48
ВСУ утром уничтожили все иранские беспилотники, которые атаковали Николаевскую область
09:44
Фунт стерлингов и евро немного отыграли позиции по отношению к доллару после рекордного падения
09:41
В Госдепе не видят признаков того, что Китай планирует поддержать РФ в войне против Украины
09:29
Цены на нефть компенсировали некоторые потери после резкого обвала накануне
09:15
Российские оккупанты за сутки потеряли три ПВО и более 500 человек – Генштаб
09:06
Разведка Британии: Путин может объявить аннексию, но это не даст желаемого эффекта в РФ
08:52
Лидер "Зеленых" Франции подал в отставку после обвинений экс-партнерши в психологическом насилии
08:45
видеоРоссияне ударили по центру Николаева "Смерчем", били по Очакову
08:21
В Грузии расследовали сообщение о передаче РФ данных грузин, воюющих в Украине
Все новости...