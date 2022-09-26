Минобороны РФ уверяет, что не будет ограничивать передвижение россиян во время мобилизации

Российское Минобороны заявило, что якобы не будет ограничивать передвижение граждан в связи с мобилизацией.

Источник: сообщение Минобороны РФ,

Дословно: " В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается".

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Детали: В сообщении не указывается, идет ли речь о передвижении между субъектами федерации, или о выезде за границу РФ.

В то же время российские СМИ сообщают, что на границах, где сейчас скопилось большое количество россиян, участились случаи, что пограничники не выпускают из страны мужчин, которых могут мобилизовать.