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Воїни ССО на Донеччині знищили екіпажі трьох російських "Тигрів"

Альона Мазуренко Понеділок, 26 вересня 2022, 20:52
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Спецпризначенці ЗСУ влаштували засідку на противника в Донецькій області та і знищили екіпажі трьох російських "Тигрів".

Джерело: командування ССО ЗСУ 

Дослівно: "Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині.

Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів"

Нагадуємо усім окупантам, що несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано".

Деталі: Повідомляється, що після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.

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Теми: ССОвійнаДонецька область
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