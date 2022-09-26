Воины ССО в Донецкой области уничтожили экипажи трех российских "Тигров"

Спецназовцы ВСУ устроили засаду на противника в Донецкой области и уничтожили экипажи трех российских "Тигров".

Источник: командование ССО ВСУ

Дословно: "Воины ССО Украины устроили засаду на противника в лесном массиве в Донецкой области.

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Во время операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров".

Напоминаем всем оккупантам, что несанкционированные прогулки украинскими лесами всегда будут заканчиваться для них плохо".

Детали: Сообщается, что после проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач.