Воины ССО в Донецкой области уничтожили экипажи трех российских "Тигров"
Понедельник, 26 сентября 2022, 20:52
Спецназовцы ВСУ устроили засаду на противника в Донецкой области и уничтожили экипажи трех российских "Тигров".
Источник: командование ССО ВСУ
Дословно: "Воины ССО Украины устроили засаду на противника в лесном массиве в Донецкой области.
Во время операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров".
Напоминаем всем оккупантам, что несанкционированные прогулки украинскими лесами всегда будут заканчиваться для них плохо".
Детали: Сообщается, что после проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач.
ВИДЕО ДНЯ