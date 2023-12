Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили підтримку України

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в понеділок у Брюсселі, де обговорили зокрема повномасштабну війну Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч фон дер Ляєн і Столтенберґ написали ідентичні повідомлення у Twitter.

"Ми обговорили агресивну війну Росії та посилення підтримки України. Співпраця ЄС і НАТО сприяє безпеці й стабільності, тож, на нашу думку, настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", – йдеться в повідомленнях.

