Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили підтримку України

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в понеділок у Брюсселі, де обговорили зокрема повномасштабну війну Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч фон дер Ляєн і Столтенберґ написали ідентичні повідомлення у Twitter.

"Ми обговорили агресивну війну Росії та посилення підтримки України. Співпраця ЄС і НАТО сприяє безпеці й стабільності, тож, на нашу думку, настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", – йдеться в повідомленнях.

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Great to meet President @vonderleyen again. We discussed Russia’s aggression agst Ukraine & stepping up support for Ukraine. #NATO-EU cooperation contributes to security & stability so we believe the time has come to agree a new Joint Declaration to take our partnership forward. pic.twitter.com/GCEA3BGryi — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 26, 2022

Нагадаємо, остання Спільна декларація ЄС-НАТО була підписана ще у 2018 році між Столтенберґом і тодішніми керівниками Єврокомісії та Євроради – Жаном-Клодом Юнкером і Дональдом Туском.

У вересні 2021-го Урсула фон дер Ляєн анонсувала підписання нової Спільної декларації, текст якої мав бути представлений до кінця року. Але пізніше стало відомо, що ЄС не може узгодити документ через внутрішні розбіжності щодо власної безпекової політики.