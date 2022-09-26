Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 21:31

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в понеділок у Брюсселі, де обговорили зокрема повномасштабну війну Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч фон дер Ляєн і Столтенберґ написали ідентичні повідомлення у Twitter.

"Ми обговорили агресивну війну Росії та посилення підтримки України. Співпраця ЄС і НАТО сприяє безпеці й стабільності, тож, на нашу думку, настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", – йдеться в повідомленнях.

Нагадаємо, остання Спільна декларація ЄС-НАТО була підписана ще у 2018 році між Столтенберґом і тодішніми керівниками Єврокомісії та Євроради – Жаном-Клодом Юнкером і Дональдом Туском.

У вересні 2021-го Урсула фон дер Ляєн анонсувала підписання нової Спільної декларації, текст якої мав бути представлений до кінця року. Але пізніше стало відомо, що ЄС не може узгодити документ через внутрішні розбіжності щодо власної безпекової політики.

Долучайтесь до Клубу читачів

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Створять "Кримський округ" і поставлять Рогозіна: ЗМІ дізналися про плани РФ на анексію

У німецькій опозиції поскаржилися на "соціальний туризм" з боку українців

У Держдепі не бачать ознак того, що Китай планує підтримати РФ у війні проти України

Розвідка Британії: Путін може оголосити анексію, але це не дасть бажаного ефекту в РФ

Зведення Генштабу: Окупована частина Херсонщини повністю закрита на виїзд

ВІДЕОАпарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію

Усі новини...
Останні новини
11:40
фотоДо Києва приїхала глава МЗС Франції
11:35
Бізнес продовжує залучати урядові доступні кредити під 5-7-9%: наскільки зріс портфель
11:24
На Кубі легалізували одностатеві шлюби
11:21
Світовий банк різко погіршив прогноз росту ВВП Східної Азії цього року: причини
11:19
Захисники відбили атаки окупантів біля 7 населених пунктів на Луганщині – ОВА
10:51
"Під кожною подушкою граната": на Харківщині окупанти мінували будинки і школи
10:46
Росія готується до анексії та примусового призову українців на війну – ISW
10:44
НБУ вчергове обміняв банкам безготівкову валюту на готівкову: як змінився попит
10:44
Створять "Кримський округ" і поставлять Рогозіна: ЗМІ дізналися про плани РФ на анексію
10:43
У німецькій опозиції поскаржилися на "соціальний туризм" з боку українців
Усі новини...