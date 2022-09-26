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Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили підтримку України

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 21:31

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в понеділок у Брюсселі, де обговорили зокрема повномасштабну війну Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч фон дер Ляєн і Столтенберґ написали ідентичні повідомлення у Twitter.

"Ми обговорили агресивну війну Росії та посилення підтримки України. Співпраця ЄС і НАТО сприяє безпеці й стабільності, тож, на нашу думку, настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", – йдеться в повідомленнях.

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Нагадаємо, остання Спільна декларація ЄС-НАТО була підписана ще у 2018 році між Столтенберґом і тодішніми керівниками Єврокомісії та Євроради – Жаном-Клодом Юнкером і Дональдом Туском.

У вересні 2021-го Урсула фон дер Ляєн анонсувала підписання нової Спільної декларації, текст якої мав бути представлений до кінця року. Але пізніше стало відомо, що ЄС не може узгодити документ через внутрішні розбіжності щодо власної безпекової політики.

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