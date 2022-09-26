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Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили поддержку Украины

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 21:31

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в понедельник в Брюсселе, где обсудили в частности полномасштабную войну России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", о встрече фон дер Ляйен и Столтенберг написали идентичные сообщения в Twitter.

"Мы обсудили агрессивную войну России и усиление поддержки Украины. Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, поэтому, по нашему мнению, пришло время согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - говорится в сообщениях.

Напомним, последняя Совместная декларация ЕС-НАТО была подписана еще в 2018 году между Столтенбергом и тогдашними руководителями Еврокомиссии и Евросовета - Жаном-Клодом Юнкером и Дональдом Туском.

В сентябре 2021-го Урсула фон дер Ляйен анонсировала подписание новой Совместной декларации, текст которой должен был быть представлен до конца года. Но позже стало известно, что ЕС не может согласовать документ из-за внутренних разногласий относительно собственной политики безопасности.

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