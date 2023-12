Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили поддержку Украины

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в понедельник в Брюсселе, где обсудили в частности полномасштабную войну России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", о встрече фон дер Ляйен и Столтенберг написали идентичные сообщения в Twitter.

"Мы обсудили агрессивную войну России и усиление поддержки Украины. Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, поэтому, по нашему мнению, пришло время согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - говорится в сообщениях.

Реклама:

Great to meet President @vonderleyen again. We discussed Russia’s aggression agst Ukraine & stepping up support for Ukraine. #NATO-EU cooperation contributes to security & stability so we believe the time has come to agree a new Joint Declaration to take our partnership forward. pic.twitter.com/GCEA3BGryi