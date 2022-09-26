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Мобілізовані росіяни телефонують на гарячу лінію і питають, як здатися в полон – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 26 вересня 2022, 21:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію ГУР телефонують новомобілізовані росіяни і питають, як здатися в український полон.

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?".

Деталі: За словами представника ГУР, у росіян низька мотивація та відповідний психоемоційний стан серед цієї мобілізаційної хвилі.

Таким же алгоритмом користуються кримчани і люди з ОРДЛО.

За словами Юсова, росіяни плануюють кілька хвиль мобілізації. 

Він додав, що в ОРДЛО росіяни уже мобілізували уже всіх, кого могли. Залишилися лише хворі і ті, хто забезпечує життєдіяльність регіону і працює на різних підприємствах. 

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Проте на окупованому півдні Україні окупанти заявили, що плануюють сформувати так звані "добровільні" батальйони, водночас Путін та росіяни бояться давати зброю людям на окупованих територіях. 

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Теми: розвідкамобілізаціяРосіявійна
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