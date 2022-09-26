Мобилизованные россияне звонят на горячую линию и спрашивают, как сдаться в плен - ГУР

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что на горячую линию ГУР звонят мобилизованные россияне и спрашивают, как сдаться в украинский плен.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?".

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Детали: По словам представителя ГУР, у россиян низкая мотивация и соответствующее психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны.

Таким же алгоритмом пользуются крымчане и люди из ОРДЛО.

По словам Юсова, россияне планируют несколько волн мобилизации.

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Он добавил, что в ОРДЛО россияне уже мобилизовали уже всех, кого могли. Остались только больные и те, кто обеспечивает жизнедеятельность региона и работает на различных предприятиях.

Однако на оккупированном юге Украины оккупанты заявили, что планируют сформировать так называемые "добровольные" батальоны, в то же время Путин и россияне боятся давать оружие людям на оккупированных территориях.