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30-м послам вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 26 вересня 2022, 22:57

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок послам 30-и держав вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "В Офісі сьогодні (26 вересня – ред.) відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам тридцяти держав – наших партнерів був представлений проект щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави".

Деталі: За його словами, складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо.

Для покарання РФ потрібен спеціальний міжнародний трибунал: "Ми дуже детально й дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект... Буде відповідальність для всіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України та свободи у Європі".

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Теми: ЗеленськийРосіявійнаспецтрибунал
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