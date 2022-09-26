30-м послам вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок послам 30-и держав вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "В Офісі сьогодні (26 вересня – ред.) відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам тридцяти держав – наших партнерів був представлений проект щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави".

Реклама:

Деталі: За його словами, складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо.

Для покарання РФ потрібен спеціальний міжнародний трибунал: "Ми дуже детально й дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект... Буде відповідальність для всіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України та свободи у Європі".