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30-и послам вручили проект спецтрибунала для наказания России - Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 22:57
30-и послам вручили проект спецтрибунала для наказания России - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник послам 30-и государств вручили проект спецтрибунала для наказания России.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "В Офисе сегодня (26 сентября - ред.) состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам тридцати государств - наших партнеров был представлен проект об учреждении специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства".

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Детали: По его словам, сложность привлечения России за это преступление заключается в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.

Для наказания РФ нужен специальный международный трибунал: "Мы очень подробно и очень тщательно прорабатываем этот проект... Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаспецтрибунал
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