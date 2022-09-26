30-и послам вручили проект спецтрибунала для наказания России - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник послам 30-и государств вручили проект спецтрибунала для наказания России.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "В Офисе сегодня (26 сентября - ред.) состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам тридцати государств - наших партнеров был представлен проект об учреждении специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства".
Детали: По его словам, сложность привлечения России за это преступление заключается в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.
Для наказания РФ нужен специальный международный трибунал: "Мы очень подробно и очень тщательно прорабатываем этот проект... Будет ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе".