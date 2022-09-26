Наступ росіян на Донеччині увійде в історію, як приклад убивства своїх солдатів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що дії російської армії на Донеччині це приклад одного з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів, а мобілізація в РФ - спосіб набрати нове гарматне мʼясо.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один.

Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель.

Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.

Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає".

Деталі: За словами Зеленського, росіяни відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих.

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Президент вважає, що російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської ж влади щодо свого ж народу.