Наступ росіян на Донеччині увійде в історію, як приклад убивства своїх солдатів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що дії російської армії на Донеччині це приклад одного з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів, а мобілізація в РФ - спосіб набрати нове гарматне мʼясо.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один.

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Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель.

Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів.

Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає".

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Деталі: За словами Зеленського, росіяни відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих.

Президент вважає, що російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської ж влади щодо свого ж народу.