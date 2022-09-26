Наступление россиян на Донбассе войдет в историю, как пример убийства своих солдат – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что действия российской армии в Донецкой области это пример одного из самых циничных убийств своих же солдат, а мобилизация в РФ - способ набрать новое пушечное мясо.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Особенно острая ситуация - в Донецкой области. Делаем все, чтобы сдержать вражескую активность. Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один.

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Несмотря на очевидную бессмысленность войны для России и потерю оккупантами инициативы командование российских военных все равно гонит их на гибель.

Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация - это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Другого смысла в российской мобилизации просто нет".

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Детали: По словам Зеленского, россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших.

Президент считает, что российское общество пока не осознает всей жестокости российской же власти в отношении своего же народа.