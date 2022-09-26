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Над Одещиною збили 3 іранські дрони – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Понеділок, 26 вересня 2022, 23:56
Над Одещиною збили 3 іранські дрони – ОК Південь

Російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили усі ворожі безпілотники.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони".

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Деталі: Загалом за добу ЗСУ знищили 4 іранські дрони-камікадзе. Один близько 2-ї ночі, ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22.00 години. 

Що було раніше: В Одесі оголосили повітряну тривогу. Паралельно із цим місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у місті.

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Теми: Одесавійнаокупація
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