Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Над Одещиною збили 3 іранські дрони – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Понеділок, 26 вересня 2022, 23:56

Російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, але українські сили ППО збили усі ворожі безпілотники.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони".

 

Деталі: Загалом за добу ЗСУ знищили 4 іранські дрони-камікадзе. Один близько 2-ї ночі, ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22.00 години. 

Що було раніше: В Одесі оголосили повітряну тривогу. Паралельно із цим місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у місті.

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: Одесавійнаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на "Північних потоках" стали наслідком диверсії - ЗМІ

Медведєв зробив прогноз щодо ядерного удару по Україні

Створять "Кримський округ" і поставлять Рогозіна: ЗМІ дізналися про плани РФ на анексію

У німецькій опозиції поскаржилися на "соціальний туризм" з боку українців

У Держдепі не бачать ознак того, що Китай планує підтримати РФ у війні проти України

Розвідка Британії: Путін може оголосити анексію, але це не дасть бажаного ефекту в РФ

Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунав вибух. В області - тривога
Росіяни іранськими дронами атакували центр Одеси
На АЗС WOG у Одесі стався вибух: деталі
Останні новини
13:28
Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати "на закордон"
13:27
Росіянин переплив на SUP-борді до Естонії, втікаючи від мобілізації
13:25
Укрпошта і Червоний Хрест почали видачу разової фіндопомоги на деокупованих територіях: яка сума
13:24
фотоУ Німеччині обшукують супер'яхту російського олігарха Усманова
13:20
Uber відновив роботу у Харкові після семимісячної перерви
13:14
Окупанти залучили росіян до "голосування" на псевдореферендумі в Маріуполі – радник мера
13:13
Світові продажі електромобілів цьогоріч можуть сягнути нового максимуму – MЕА
13:12
фото В Україну приїхали французькі слідчі: працюватимуть в Ізюмі
13:10
Кремль навіть попри "референдуми" пропонує Україні переговори
12:47
Захворюваність на COVID-19 зростає: нові дані МОЗ
Усі новини...