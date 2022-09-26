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Над Одесской областью сбили 3 иранских дрона – ОК "Юг"

Алена МазуренкоПонедельник, 26 сентября 2022, 23:56

Российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По Одесской области враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны".

 

Детали: Всего за сутки ВСУ уничтожили 4 иранских дрона-камикадзе. Один около 2-х ночи, еще три "Shahed-136" атаковали Одессу ближе к 22.00 часов. 

Что было раньше: В Одессе объявили воздушную тревогу. Параллельно с этим местные СМИ сообщали о взрыве в городе.

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Темы: Одессавойнаоккупация
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