Над Одесской областью сбили 3 иранских дрона – ОК "Юг"

Российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По Одесской области враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны".

Детали: Всего за сутки ВСУ уничтожили 4 иранских дрона-камикадзе. Один около 2-х ночи, еще три "Shahed-136" атаковали Одессу ближе к 22.00 часов.

Что было раньше: В Одессе объявили воздушную тревогу. Параллельно с этим местные СМИ сообщали о взрыве в городе.