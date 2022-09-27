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Сумщина: Росіяни випустили ракети і гатили з САУ

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 00:43
ФОТО: GETTY

За день росіяни обстріляли 4 громади Сумщини – обстріляли ракетами, гатили з САУ та мінометів.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: По околицях сіл Шалигинської громади був ракетний обстріл – з РФ з гелікоптера випустили 6 ракет.  Пошкоджені лінії електромереж.  Згодом росіяни вдарили ще й із мінометів (2 "приходи") та відкрили вогонь із артилерії. Попередньо, ворог використав ствольну артилерію - близько 11 вибухів. Також було 6 вибухів з гранатомету та близько 20 кулеметних та автоматних черг.

Краснопільська громада: уранці росіяни обстріляли громаду із САУ (12 "приходів").  Увечері був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 "приходів").

У Білопільській громаді з території РФ був один "прихід" із міномету.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили із мінометів (6 "приходів").

Усього зафіксовано 42 "прильоти" по прикордонню.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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