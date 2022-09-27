Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: Росіяни випустили ракети і гатили з САУ

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 00:43
Сумщина: Росіяни випустили ракети і гатили з САУ
ФОТО: GETTY

За день росіяни обстріляли 4 громади Сумщини – обстріляли ракетами, гатили з САУ та мінометів.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: По околицях сіл Шалигинської громади був ракетний обстріл – з РФ з гелікоптера випустили 6 ракет.  Пошкоджені лінії електромереж.  Згодом росіяни вдарили ще й із мінометів (2 "приходи") та відкрили вогонь із артилерії. Попередньо, ворог використав ствольну артилерію - близько 11 вибухів. Також було 6 вибухів з гранатомету та близько 20 кулеметних та автоматних черг.

Реклама:

Краснопільська громада: уранці росіяни обстріляли громаду із САУ (12 "приходів").  Увечері був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 "приходів").

У Білопільській громаді з території РФ був один "прихід" із міномету.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили із мінометів (6 "приходів").

ВІДЕО ДНЯ

Усього зафіксовано 42 "прильоти" по прикордонню.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: