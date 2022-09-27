Сумщина: Россияне выпустили ракеты и били из САУ

За день россияне обстреляли 4 громады Сумщины - обстреляли ракетами, били из САУ и минометов.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: По окрестностям сел Шалыгинской громады был ракетный обстрел - из РФ с вертолета выпустили 6 ракет. Повреждены линии электросетей. Впоследствии россияне ударили еще и из минометов (2 "прихода") и открыли огонь из артиллерии. Предварительно, враг использовал ствольную артиллерию - около 11 взрывов. Также было 6 взрывов из гранатомета и около 20 пулеметных и автоматных очередей.

Реклама:

Краснопольская громада: утром россияне обстреляли громаду из САУ (12 "приходов"). Вечером был еще один артиллерийский обстрел из САУ (10 "приходов").

В Белопольской громаде с территории РФ был один "приход" из миномета.

Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов (6 "приходов").

ВИДЕО ДНЯ

Всего зафиксировано 42 "прилета" по пограничных территориях.