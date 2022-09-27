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Окупована частина Херсонщини повністю закрита на виїзд – Генштаб ЗСУ

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 06:37
Окупована частина Херсонщини повністю закрита на виїзд – Генштаб ЗСУ
ФОТО: GETTY

Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Як повідомляється, на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій.

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Минулої доби противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

Від обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове;
  • на Краматорському напрямку – Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка;
  • на Запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка.
  • на Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.

У  Херсоні було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах  Токмака та Чернігівки Запорізької області знищено комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

Українська авіація завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Теми: війнаРосіяГенштаб
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